«Беседка»: Педагог - это ремесло или искусство?

Сегодня в программе «Беседка» учитель математики гимназии города Острова, педагог с 2-летним стажем Светлана Ибрагимова.

Откровенный разговор о проблеме престижа профессии педагога: для современного поколения учителей что важнее – моральная оценка деятельности или материальные поощрения? Почему и каким образом родители снижают авторитет педагога в глазах своих детей? Педагог - это ремесло или искусство?

Эти и многие другие темы ведущая Любовь Кузнецова обсуждает с человеком, который продолжает династию учителей и может сравнить, как чувствовал себя педагог десятилетия назад и что изменилось сегодня.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»