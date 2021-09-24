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«Беседка»: Педагог - это ремесло или искусство?
27.09.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в программе «Беседка» учитель математики гимназии города Острова, педагог с 2-летним стажем Светлана Ибрагимова.
Откровенный разговор о проблеме престижа профессии педагога: для современного поколения учителей что важнее – моральная оценка деятельности или материальные поощрения? Почему и каким образом родители снижают авторитет педагога в глазах своих детей? Педагог - это ремесло или искусство?
Эти и многие другие темы ведущая Любовь Кузнецова обсуждает с человеком, который продолжает династию учителей и может сравнить, как чувствовал себя педагог десятилетия назад и что изменилось сегодня.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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