«Беседка»: Можно ли составить психологический портрет человека по его плейлисту?

В БКЗ Псковской областной филармонии стартовал цикл образовательных лекций о классической музыке. Ведет его композитор, популяризатор музыки, самый известный русскоязычный музыковед на YouTube Анна Виленская.

Почему популярна грустная музыка? Зачем слушать Чайковского в наушниках? Можно ли составить психологический портрет человека по его плейлисту? Об этом с Анной Виленской побеседовала в студии ведущая Дина Дабришюте.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»