24.09.2021 14:00 «Особое мнение» Льва Шлосберга: оценка итогов выборов и будущее псковского «Яблока»
«Беседка»: Можно ли составить психологический портрет человека по его плейлисту?
27.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
В БКЗ Псковской областной филармонии стартовал цикл образовательных лекций о классической музыке. Ведет его композитор, популяризатор музыки, самый известный русскоязычный музыковед на YouTube Анна Виленская.
Почему популярна грустная музыка? Зачем слушать Чайковского в наушниках? Можно ли составить психологический портрет человека по его плейлисту? Об этом с Анной Виленской побеседовала в студии ведущая Дина Дабришюте.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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