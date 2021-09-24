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«Беседка»: Можно ли составить психологический портрет человека по его плейлисту?

27.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

В БКЗ Псковской областной филармонии стартовал цикл образовательных лекций о классической музыке. Ведет его композитор, популяризатор музыки, самый известный русскоязычный музыковед на YouTube Анна Виленская.

Почему популярна грустная музыка? Зачем слушать Чайковского в наушниках? Можно ли составить психологический портрет человека по его плейлисту? Об этом с Анной Виленской побеседовала в студии ведущая Дина Дабришюте.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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