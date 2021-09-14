«Беседка» с начальником контрольного управления Пскова Натальей Симоновой

Гость студии – начальник Контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней типичные вопросы, которые находятся в компетенции управления:

Парковки на газонах - большая проблема Пскова. Что делать, если кто-то паркуется на зеленой зоне? Куда обращаться? Каков алгоритм действий?

Борьба с борщевиком в городе и окрестностях в 2021 году: что сделано, что мешает победить его полностью?

Закраска наркограффити - есть ли результаты борьбы с теми, кто разрисовывает стены домов?

Торговля в неположенных местах - как навести порядок на рынке частной розничной торговли?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»