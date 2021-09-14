10.09.2021 18:47 «В фокусе»: Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове
10.09.2021 12:50 «Акценты» Донецкого: Неделя до выборов, монумент Александру Невскому и хайпожоры в Псковском музее-заповеднике
«Беседка» с начальником контрольного управления Пскова Натальей Симоновой
15.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – начальник Контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова.
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней типичные вопросы, которые находятся в компетенции управления:
- Парковки на газонах - большая проблема Пскова. Что делать, если кто-то паркуется на зеленой зоне? Куда обращаться? Каков алгоритм действий?
- Борьба с борщевиком в городе и окрестностях в 2021 году: что сделано, что мешает победить его полностью?
- Закраска наркограффити - есть ли результаты борьбы с теми, кто разрисовывает стены домов?
- Торговля в неположенных местах - как навести порядок на рынке частной розничной торговли?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати