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«Беседка» с начальником контрольного управления Пскова Натальей Симоновой

15.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – начальник Контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней типичные вопросы, которые находятся в компетенции управления:

  • Парковки на газонах - большая проблема Пскова. Что делать, если кто-то паркуется на зеленой зоне? Куда обращаться? Каков алгоритм действий?
  • Борьба с борщевиком в городе и окрестностях в 2021 году: что сделано, что мешает победить его полностью?
  • Закраска наркограффити - есть ли результаты борьбы с теми, кто разрисовывает стены домов?
  • Торговля в неположенных местах - как навести порядок на рынке частной розничной торговли?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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