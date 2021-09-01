«Беседка»: О совместных проектах Псковского драмтеатра и Александринки
02.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – заместитель художественного руководителя Александринского театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения Александр Чепуров.
Ведущая Дина Дабришюте побеседовала с ним о совместных проектах Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Александринки, о молодых режиссерах и цензуре в театре.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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