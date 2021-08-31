«Беседка»: Как сохранить актуальность образовательных программ в псковских вузах?

В рамках проекта по информированию граждан о возможностях профессиональной переподготовки в Псковской области ведущая Дина Дабришюте поговорила с исполняющей обязанности директора института непрерывного образования ПсковГУ Натальей Милькой.

Гостья студии рассказала, какие профессии можно освоить на базе университета, о возможностях последующего трудоустройства и работе методистов над тем, чтобы образовательные программы не теряли свою актуальность.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»