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«Беседка»: Как сохранить актуальность образовательных программ в псковских вузах?

01.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

В рамках проекта по информированию граждан о возможностях профессиональной переподготовки в Псковской области ведущая Дина Дабришюте поговорила с исполняющей обязанности директора института непрерывного образования ПсковГУ Натальей Милькой.

Гостья студии рассказала, какие профессии можно освоить на базе университета, о возможностях последующего трудоустройства и работе методистов над тем, чтобы образовательные программы не теряли свою актуальность.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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