«Беседка»: ГИБДД о пользе фликеров и «лежачих полицейских» у школ

Гость студии - старший государственный инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области капитан полиции Александр Алексеев.

Ведущий Тахир Ташпулатов поговорил с ним об обследовании ГИБДД готовности школ к новому учебному году.

Есть ли у школ искусственное освещение, «лежачие полицейские» и светофоры Т7? Зачем нужны фликеры? Как правильно выходить из автобуса?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»