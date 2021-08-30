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«Беседка»: ГИБДД о пользе фликеров и «лежачих полицейских» у школ

31.08.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - старший государственный инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области капитан полиции Александр Алексеев.

Ведущий Тахир Ташпулатов поговорил с ним об обследовании ГИБДД готовности школ к новому учебному году.

Есть ли у школ искусственное освещение, «лежачие полицейские» и светофоры Т7? Зачем нужны фликеры? Как правильно выходить из автобуса?

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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