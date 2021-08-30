12:30 «Гайд-парк»: Сергей Мусиенко о работе в Псковской гордуме, волонтерстве и Молодежном парламенте
27.08.2021 14:00 «Собственной персоной»: Елена Полонская о готовности школ Пскова к новому учебному году
«Беседка»: ГИБДД о пользе фликеров и «лежачих полицейских» у школ
31.08.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - старший государственный инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области капитан полиции Александр Алексеев.
Ведущий Тахир Ташпулатов поговорил с ним об обследовании ГИБДД готовности школ к новому учебному году.
Есть ли у школ искусственное освещение, «лежачие полицейские» и светофоры Т7? Зачем нужны фликеры? Как правильно выходить из автобуса?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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