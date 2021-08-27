27.08.2021 14:00 «Собственной персоной»: Елена Полонская о готовности школ Пскова к новому учебному году
27.08.2021 12:50 «Акценты» Донецкого: Съезд «партии власти», фиаско Шлосберга и новости города-музея
«Беседка»: О Пушкинском фестивале и культурном коде современного театра
30.08.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость нового выпуска - арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин.
Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о старте Пушкинского театрального фестиваля, о формате постановок и культурном коде современного театра.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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