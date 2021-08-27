«Беседка»: О Пушкинском фестивале и культурном коде современного театра

Гость нового выпуска - арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о старте Пушкинского театрального фестиваля, о формате постановок и культурном коде современного театра.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»