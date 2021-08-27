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«Беседка»: О Пушкинском фестивале и культурном коде современного театра

30.08.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость нового выпуска - арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о старте Пушкинского театрального фестиваля, о формате постановок и культурном коде современного театра.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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