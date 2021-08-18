«Беседка»: О деятельности Русского географического общества в Псковской области

Гости нового выпуска - технический директор компании «Русарк» Владимир Костин и исполнительный директор компании «Русарк» Алексей Лето.

Ведущая Любовь Кузнецова побеседовала с ними о Русском географическом обществе и его деятельности в Пскове, о современных научных исследованиях Арктики и Антарктики. Также в рамках разговора были затронуты вопросы развитии науки и образования.

Каков портрет ученого, который сегодня исследует Арктику и Антарктику? Это энтузиаст или человек, который готов делать дело хорошо за достойную оплату? Чем Русскому географическому обществу может быть интересен псковский регион?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»