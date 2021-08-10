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«Беседка»: Директор Археологического центра Марина Кулакова о раскопах и планах

11.08.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость нового выпуска - директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

15 августа отмечается неофициальный праздник большого сообщества - День археолога. Нынешний археологический сезон уже принес новые находки. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с Мариной Кулаковой о его итогах, текущих раскопах и планах псковских археологов на ближайшее время.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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