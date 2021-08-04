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«Беседка»: О развитии туристической инфраструктуры Пскова

05.08.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гости нового выпуска - председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь и директор Центра туризма и творческих индустрий Пскова Андрей Поляков.

«Беседка» посвящена развитию туристической инфраструктуры Пскова. Ведущая Дина Дабришюте спросила у гостей, сколько дней готовы провести в области туристы из других регионов и почему традиционные экскурсионные маршруты с живым гидом до сих пор пользуются большой популярностью у туристов.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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