«Беседка»: Как получить дополнительные профессиональные навыки на базе РАНХиГС

О том, как жители Псковской области смогут получить дополнительные профессиональные навыки на базе РАНХиГС, беседуем с кандидатом исторических наук, заместителем директора псковского филиала РАНХиГС Андреем Куликовым.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»