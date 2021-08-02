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«Беседка»: Как получить дополнительные профессиональные навыки на базе РАНХиГС

03.08.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

О том, как жители Псковской области смогут получить  дополнительные профессиональные навыки на базе РАНХиГС,  беседуем с кандидатом исторических наук, заместителем директора псковского филиала РАНХиГС Андреем Куликовым.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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