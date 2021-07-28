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«Беседка»: О лаборатории «Социокультурная регионика»

29.07.2021 17:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Программа «Беседка» на «Эхо Москвы» в Пскове, которую мы подготовили в рамках проекта «Год науки и технологий». Гость программы - Наталья Большакова, кандидат филологических наук, руководитель Научно-образовательной лаборатории «Социокультурная регионика» ПсковГУ.

Каковы цели и задачи лаборатории? Какие исследования проводятся? Насколько актуальными являются научные исследования, выполняемые в рамках работы лаборатории?

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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