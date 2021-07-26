«Беседка»: О причинах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Вопросам детского дорожно-транспортного травматизма посвящен новый выпуск программы «Беседка», который вышел на волнах радио эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 июля. Гость студии - инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Псковской области капитан полиции Елена Степанова. Она рассказала о причинах и факторах, способствующих ДТП.

Как понять, какое автомобильное кресло нужно ребенку, чтобы избежать проблем при ДТП? Кто несет ответственность в случае наступления негативных последствий при наличии факта ДТП? Как организована профилактика дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях? Насколько качественно в этом вопросе работают сегодня автошколы?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»