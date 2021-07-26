www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 июля Телефон 29 июня 1 июля 5 июля 2 июля 2 июля 8 июля 1 июля 5 июля 1 июля 29 июня 5 июля 5 июля 5 июля 5 июля

«Беседка»: О причинах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

27.07.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Вопросам детского дорожно-транспортного травматизма посвящен новый выпуск программы «Беседка», который вышел на волнах радио эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 июля. Гость студии - инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Псковской области капитан полиции Елена Степанова. Она рассказала о причинах и факторах, способствующих ДТП.

Как понять, какое автомобильное кресло нужно ребенку, чтобы избежать проблем при ДТП? Кто несет ответственность в случае наступления негативных последствий при наличии факта ДТП? Как организована профилактика дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях? Насколько качественно в этом вопросе работают сегодня автошколы?

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты