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19.07.2021 12:50 «Беседка»: Про «подъемные» для молодых учителей и профессиональную поддержку коллег
«Беседка»: Почему образование невозможно без воспитания?
21.07.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
В рамках проекта по повышению престижа профессии педагога в программе «Беседка» ведущая Любовь Кузнецова общается с Юлией Зайцевой – учителем географии и биологии Средней общеобразовательной школы №17 города Великие Луки.
Молодой учитель на себе почувствовала материальную поддержку, получила так называемые «подъемные». Однако для нее вовсе не деньги являются мотивом продолжать работать с детьми. Как Юлия Зайцева находит общий язык с коллегами и учениками? Чему научила и как сплотила «дистанционка» молодых и опытных педагогов? И почему образование невозможно без воспитания?
Ответы на эти вопросы – в очередном выпуске программы «Беседка».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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