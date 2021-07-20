«Беседка»: Почему образование невозможно без воспитания?

В рамках проекта по повышению престижа профессии педагога в программе «Беседка» ведущая Любовь Кузнецова общается с Юлией Зайцевой – учителем географии и биологии Средней общеобразовательной школы №17 города Великие Луки.

Молодой учитель на себе почувствовала материальную поддержку, получила так называемые «подъемные». Однако для нее вовсе не деньги являются мотивом продолжать работать с детьми. Как Юлия Зайцева находит общий язык с коллегами и учениками? Чему научила и как сплотила «дистанционка» молодых и опытных педагогов? И почему образование невозможно без воспитания?

Ответы на эти вопросы – в очередном выпуске программы «Беседка».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»