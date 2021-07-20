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«Беседка»: О психологии поведения подростков и буллинге в интернете

21.07.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - старший инспектор (психолог) СУ СК РФ по Псковской области Лариса Котелевская.



В преддверии профессионального праздника - Дня сотрудника органов следствия РФ, который отмечается 25 июля, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с экспертом о психологии поведения несовершеннолетних. Лариса Котелевская ответила на вопросы, должны ли знать родители в лицо компанию своего ребенка; что делать, если друзья у ребенка только виртуальные, в других городах? Еще одной темой для обсуждения стал буллинг. Угрозы и психологические нападки идут через интернет - что делать подростку в такой ситуации? В чем может быть помощь от родителей?

Также гость студии рассказала о группе «Синие киты» и прочих пабликах, которые стали причиной самоубийств подростков. Возможно ли правоохранительным органам своевременно контролировать и пресекать такое?

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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