«Беседка»: О психологии поведения подростков и буллинге в интернете

Гость студии - старший инспектор (психолог) СУ СК РФ по Псковской области Лариса Котелевская.





В преддверии профессионального праздника - Дня сотрудника органов следствия РФ, который отмечается 25 июля, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с экспертом о психологии поведения несовершеннолетних. Лариса Котелевская ответила на вопросы, должны ли знать родители в лицо компанию своего ребенка; что делать, если друзья у ребенка только виртуальные, в других городах? Еще одной темой для обсуждения стал буллинг. Угрозы и психологические нападки идут через интернет - что делать подростку в такой ситуации? В чем может быть помощь от родителей?



Также гость студии рассказала о группе «Синие киты» и прочих пабликах, которые стали причиной самоубийств подростков. Возможно ли правоохранительным органам своевременно контролировать и пресекать такое?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»