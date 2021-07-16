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«Беседка»: Про «подъемные» для молодых учителей и профессиональную поддержку коллег

19.07.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в программе «Беседка» учитель иностранного языка Писковской средней общеобразовательной школы Псковского района, педагог с 5-летним стажем Светлана Каленникова. Про «подъемные» для молодых специалистов, профессиональную поддержку коллег и откровенно о том, почему (как многие ее однокурсники) не уехала покорять большие города и осталась учителем.

Ведущая Любовь Кузнецова продолжает цикл программ в рамках проекта по повышению престижа профессии педагога.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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