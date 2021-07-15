«Беседка»: Константин Болотин об отключении воды в Пскове

Гость студии - руководитель муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с руководителем предприятия предстоящее отключение воды в Пскове: в какой период времени не будет воды в областном центре 17 июля, как организуют поставку воды, какое оборудование дома, связанное с системой водоснабжения, лучше отключить, будут ли работать общепит, отели, гостиницы и объекты здравоохранения.

Также темой эфира стало влияние воды из подземного водозабора Пскова на трубы и оборудование в многоквартирных домах. Константин Болотин рассказал, как «Горводоканал» и региональные власти намерены выполнять поручение президента, направленное на обеспечение псковичей питьевой водой надлежащего качества, и будет ли построена станция водоподготовки в Пскове.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»