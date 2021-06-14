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«Дневной дозор»: Ограничение сетевиков в пользу малого и среднего бизнеса
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Итоги дня — 11 июня
11.06.2021 14:00
«Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом
11.06.2021 12:30
«Хайпожоры»: О неудавшемся кикшеринге и соцгородке
10.06.2021 19:00
«В фокусе»: Законопроект об инициативном бюджетировании
10.06.2021 18:00
Итоги дня - 10 июня
10.06.2021 14:00
«Сообразим на троих»: Принудительная вакцинация — «за» и «против»
1
«Беседка»: начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт
15.06.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Эхономика»: С какими вызовами сталкиваются псковские рестораторы?
«Постскриптум»: Что изменит отношение к Общественной палате Псковской области
1
«Подстрочник»: Готовы ли в ГИБДД к появлению электросамокатов в городе?
«Хайпожоры»: О неудавшемся кикшеринге и соцгородке
«Сообразим на троих»: Принудительная вакцинация — «за» и «против»
2
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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