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«Беседка»: Дмитрий Белюков о развитии истории спорта в Псковской области

26.05.2021 13:05 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, кандидат исторических наук, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ним о деятельности музея и о научных достижениях псковского региона, в том числе ВЛГАФК.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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