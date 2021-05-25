«Беседка»: Дмитрий Белюков о развитии истории спорта в Псковской области

Гость студии – декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, кандидат исторических наук, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ним о деятельности музея и о научных достижениях псковского региона, в том числе ВЛГАФК.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»