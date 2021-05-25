«Беседка»: Дмитрий Белюков о развитии истории спорта в Псковской области
26.05.2021 13:05 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, кандидат исторических наук, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.
Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ним о деятельности музея и о научных достижениях псковского региона, в том числе ВЛГАФК.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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