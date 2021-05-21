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«Беседка»: Галина Неваленная о проблемах 13-го округа и комфортной городской среде

24.05.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – главный врач ГБУЗ «Псковская городская больница», депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная.

Она рассказала о своей депутатской деятельности, в частности, о работе на 13-м избирательном округе, и ответила на вопросы, связанные с реализацией в Пскове программы «Формирование комфортной городской среды».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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