«Беседка»: Галина Неваленная о проблемах 13-го округа и комфортной городской среде
24.05.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – главный врач ГБУЗ «Псковская городская больница», депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная.
Она рассказала о своей депутатской деятельности, в частности, о работе на 13-м избирательном округе, и ответила на вопросы, связанные с реализацией в Пскове программы «Формирование комфортной городской среды».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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