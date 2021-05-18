«Беседка»: О завершении учебного года и нервной системе школьников, родителей и педагогов

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова обсудит с начальником управления образования администрации Пскова Анной Кузыченко актуальные вопросы системы образования города и даст оценку уходящему 2020/2021 учебному году.

Школьники сейчас пишут контрольные. Практически в каждом классе - от 1-го до 11-го - есть некие испытания. Атмосфера рабочая, но напряженная. Плюс к этому, идет плотная подготовка к ЕГЭ, включая тренировки. Не слишком ли сейчас перегружены нервы родителей, учеников, педагогов и сотрудников городского управления образования? Или иначе просто никак?

Каковы особенности ЕГЭ и ГИА в этом году? Как идет процесс подготовки к летней оздоровительной кампании и что будет происходить в школах во время летних каникул? Подробнее об этом - Анна Кузыченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»