«Беседка»: Анна Кузыченко о престиже профессии педагога

В рамках проекта по повышению престижа профессии педагога ведущая Любовь Кузнецова пообщалась с начальником управления образования администрации города Пскова Анной Кузыченко. Гостья студии дала откровенные ответы на вопросы о кадровой ситуации в псковских школах, уровне квалификации учителей, а также о мерах господдержки.

Сколько в школах города Пскова трудится педагогов? Существует ли в областном центре проблема старения педагогических кадров? С каким уровнем компетенций в псковские школы сегодня приходят молодые педагоги? Где сегодня современный педагог может повысить свою квалификацию? Какие меры поддержки молодых педагогов существуют сейчас в городе? Из чего складывается сложное и многогранное понятие «престиж педагогической профессии»?

Об этом и многом другом - Анна Кузыченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»