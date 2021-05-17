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«Беседка»: Анна Кузыченко о престиже профессии педагога

18.05.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

В рамках проекта по повышению престижа профессии педагога ведущая Любовь Кузнецова пообщалась с начальником управления образования администрации города Пскова Анной Кузыченко. Гостья студии дала откровенные ответы на вопросы о кадровой ситуации в псковских школах, уровне квалификации учителей, а также о мерах господдержки.

Сколько в школах города Пскова трудится педагогов? Существует ли в областном центре проблема старения педагогических кадров? С каким уровнем компетенций в псковские школы сегодня приходят молодые педагоги? Где сегодня современный педагог может повысить свою квалификацию? Какие меры поддержки молодых педагогов существуют сейчас в городе? Из чего складывается сложное и многогранное понятие «престиж педагогической профессии»?

Об этом и многом другом - Анна Кузыченко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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