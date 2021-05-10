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«Беседка»: Хуго Эрикссен о «Смерти Тарелкина» и зрителях

11.05.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость очередного выпуска программы «Беседка» – театральный режиссер Хуго Эрикссен.

12 мая артисты Псковского драмтеатра представят зрителю поставленный им спектакль «Смерть Тарелкина». О чем эта постановка? Почему Хуго Эрикссен решил не просто поставить пьесу, написанную во второй половине 20 века, а еще и перенести ее действие в 90-е? Есть ли разница между столичным и провинциальным зрителем? Подробнее об этом и многом другом с гостем студии побеседовала ведущая Дина Дабришюте.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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