«Беседка»: Хуго Эрикссен о «Смерти Тарелкина» и зрителях

Гость очередного выпуска программы «Беседка» – театральный режиссер Хуго Эрикссен.

12 мая артисты Псковского драмтеатра представят зрителю поставленный им спектакль «Смерть Тарелкина». О чем эта постановка? Почему Хуго Эрикссен решил не просто поставить пьесу, написанную во второй половине 20 века, а еще и перенести ее действие в 90-е? Есть ли разница между столичным и провинциальным зрителем? Подробнее об этом и многом другом с гостем студии побеседовала ведущая Дина Дабришюте.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»