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«Беседка»: Когда вакцинация от коронавируса принесет плоды?

05.05.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – главный врач ГБУЗ «Псковская городская больница», депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная.

Ведущая Дина Дабришюте поговорит с ней о ходе вакцинации против коронавируса. Сколько псковичей уже привились, нет ли дефицита компонентов вакцины? Снизилось ли недоверие горожан к качеству вакцины от COVID-19? Люди какого возраста чаще всего прививаются? Когда мы увидим плоды вакцинации, сможем расслабиться и ждать смягчения ограничений?

 

 

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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