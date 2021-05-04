«Беседка»: Когда вакцинация от коронавируса принесет плоды?

Гость студии – главный врач ГБУЗ «Псковская городская больница», депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная.

Ведущая Дина Дабришюте поговорит с ней о ходе вакцинации против коронавируса. Сколько псковичей уже привились, нет ли дефицита компонентов вакцины? Снизилось ли недоверие горожан к качеству вакцины от COVID-19? Люди какого возраста чаще всего прививаются? Когда мы увидим плоды вакцинации, сможем расслабиться и ждать смягчения ограничений?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»