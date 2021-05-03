«Беседка»: Стоит ли расстраиваться из-за закрытой Турции?

Уже больше года абсолютное большинство любителей путешествовать за границу вынуждены любоваться красотами других стран только на картинках и отправляться в разные точки мира исключительно в своем воображении. Но время пандемии путешественники могут проводить и с пользой, например, придумывая новые маршруты и набираясь туристического опыта.

Границы рано или поздно откроют, и ведущая Дина Дабришюте предлагает готовиться к этому событию уже сейчас. Она пригласила в студию путешественницу Ульяну Ледок. Четыре последних года она провела на Байкале и в Камчатском крае. В рамках программы она поведала, каково это — совмещать работу с погружением в абсолютно новый мир и на собственном примере доказала, что расстраиваться из-за закрытой Турции пока рано.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»