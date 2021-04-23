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«Беседка»: Как пройдет первый День работников скорой помощи в Псковской области?

26.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

28 апреля 2020 года был официально утвержден День работников скорой помощи. Теперь этот праздник приобрел новое значение. Его отмечают не только сотрудники скорой, но и все россияне. Как пройдет первый профессиональный праздник на псковской станции скорой помощи? Какие задачи удалось выполнить Денису Сачкову за полтора года, что он возглавляет службу скорой помощи региона? Как сейчас выстроена работа службы? На какие вызовы выезжают бригады, а кому отказывают и советуют обратиться в поликлинику? Как обстоят дела с кадрами на псковской станции скорой помощи? Часто ли медикам приходится сталкиваться с неадекватным поведением граждан?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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