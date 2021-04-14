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«Беседка»: Насколько современна российская внешняя политика?

15.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - дипломат, политолог, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

В чем причины противостояния России и Запада? Насколько современна российская внешняя политика? Чего ждать в отношениях России и США? Есть ли основания для улучшения отношений со странами Балтии? На эти и другие темы с гостем студии побеседовал ведущий Константин Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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