«Беседка»: Насколько современна российская внешняя политика?

Гость студии - дипломат, политолог, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

В чем причины противостояния России и Запада? Насколько современна российская внешняя политика? Чего ждать в отношениях России и США? Есть ли основания для улучшения отношений со странами Балтии? На эти и другие темы с гостем студии побеседовал ведущий Константин Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»