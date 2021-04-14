«Беседка»: Насколько современна российская внешняя политика?
15.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - дипломат, политолог, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.
В чем причины противостояния России и Запада? Насколько современна российская внешняя политика? Чего ждать в отношениях России и США? Есть ли основания для улучшения отношений со странами Балтии? На эти и другие темы с гостем студии побеседовал ведущий Константин Калиниченко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати