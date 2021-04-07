«Беседка»: Довольны ли псковичи переходом региона на цифровое телевидение?

Гость студии - руководитель Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев. Вся ли Псковская область покрыта вышками телерадиосигнала или еще остались «белые пятна»? Каков процент перехода региона на «цифру» и довольны ли жители качеством приема сигнала? Все ли местные радиостанции добросовестно оплачивают услуги? Законно ли вещание прибалтийских радиостанций в приграничных районах Псковской области? Когда в регионе появится третий мультиплекс?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»