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«Беседка»: Довольны ли псковичи переходом региона на цифровое телевидение?

08.04.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев. Вся ли Псковская область покрыта вышками телерадиосигнала или еще остались «белые пятна»? Каков процент перехода региона на «цифру» и довольны ли жители качеством приема сигнала? Все ли местные радиостанции добросовестно оплачивают услуги? Законно ли вещание прибалтийских радиостанций в приграничных районах Псковской области? Когда в регионе появится третий мультиплекс?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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