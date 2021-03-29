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«Беседка»: Что такое электронная подпись

30.03.2021 12:45 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях начальник отдела информационных технологий Кадастровой палаты по Псковской области Юрий Лебедев. Разговор идет об электронно-цифровой подписи. Что это такое? Зачем она нужна и конечно, как пользоваться электронной подписью.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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