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«Беседка»: Что такое электронная подпись
30.03.2021 12:45 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях начальник отдела информационных технологий Кадастровой палаты по Псковской области Юрий Лебедев. Разговор идет об электронно-цифровой подписи. Что это такое? Зачем она нужна и конечно, как пользоваться электронной подписью.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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