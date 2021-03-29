«Беседка»: Что такое электронная подпись

В гостях начальник отдела информационных технологий Кадастровой палаты по Псковской области Юрий Лебедев. Разговор идет об электронно-цифровой подписи. Что это такое? Зачем она нужна и конечно, как пользоваться электронной подписью.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»