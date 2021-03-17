«Беседка»: Спортивные единоборства в Псковской области

Гость студии сегодня - президент Российского союза боевых искусств в Псковской области, генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров. Гость студии расскажет о развитии спортивных видов единоборств и массового спорта на территории Псковской области, о профильном региональном клубе и о проекте популяризации самбо в школе.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»