17.03.2021 12:00 «Гайд-парк»: О кадровых решениях в обкоме и подготовке псковских коммунистов к выборам
«Беседка»: Спортивные единоборства в Псковской области
18.03.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии сегодня - президент Российского союза боевых искусств в Псковской области, генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров. Гость студии расскажет о развитии спортивных видов единоборств и массового спорта на территории Псковской области, о профильном региональном клубе и о проекте популяризации самбо в школе.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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