«Беседка»: Когда ждать третьей волны COVID-19?

Гость студии сегодня — главный санитарный врач Псковской области, руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Ключевая тема разговора — коронавирус. Как псковский регион выглядит на фоне остальных субъектов РФ в плане статистики по заболеваемости? Насколько подтвердились опасения специалистов, что коронавирус весной наложится на сезонный ОРВИ и грипп? Когда следует ждать третьей волны коронавируса? Как она скажется на новых ограничениях и возможен ли уход на дистанционку? Почему власти при снижении заболеваемости не спешат резко отменять ограничения и действуют точечно?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»