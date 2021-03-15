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«Беседка»: Когда ждать третьей волны COVID-19?

16.03.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии сегодня — главный санитарный врач Псковской области, руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Ключевая тема разговора — коронавирус. Как псковский регион выглядит на фоне остальных субъектов РФ в плане статистики по заболеваемости? Насколько подтвердились опасения специалистов, что коронавирус весной наложится на сезонный ОРВИ и грипп? Когда следует ждать третьей волны коронавируса? Как она скажется на новых ограничениях и возможен ли уход на дистанционку? Почему власти при снижении заболеваемости не спешат резко отменять ограничения и действуют точечно?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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