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«Беседка»: Чем живет Государственный архив Псковской области?

10.03.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях у ведущего Константина Калиниченко - директор Государственного архива Псковской области, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин. 10 марта, отмечается День работников архива. Гость студии расскажет, чем живет главное архивное учреждение региона, какие важные проекты реализует. Также в ходе разговора будут затронуты общефилософские темы — может ли история быть объективной и насколько сегодня актуальна проблема искажения истории.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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