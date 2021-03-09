«Беседка»: Чем живет Государственный архив Псковской области?

В гостях у ведущего Константина Калиниченко - директор Государственного архива Псковской области, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин. 10 марта, отмечается День работников архива. Гость студии расскажет, чем живет главное архивное учреждение региона, какие важные проекты реализует. Также в ходе разговора будут затронуты общефилософские темы — может ли история быть объективной и насколько сегодня актуальна проблема искажения истории.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»