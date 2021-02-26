«Беседка»: Председатель Псковского облсовпрофа о социальной ответственности бизнеса

Гость студии – председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ним о социальной ответственности бизнеса и о том, насколько работодатели региона готовы идти на диалог с профсоюзами и обеспечивать достойные условия труда и отдыха.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»