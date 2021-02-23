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«Экосреда» с Сергеем Елизаровым

24.02.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

На волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове стартует новая программа «Экосреда» - программа об экологии как в широком смысле, так и в деталях. Это будет экспертный разговор о том, как сделать наш регион экологически чистым, как экология становится частью наших повседневных практик, о культуре осознанного потребления вещей и полезных экологических привычках.

Первый выпуск программы сегодня, 24 февраля, проведут Константин Калиниченко и эксперт в области экологичного поведения, экологии повседневной жизни, координатор проекта «Генеральная уборка», автор «карты свалок», член экспертного совета Российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров.

Программа «Экосреда» будет выходить на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове в последнюю среду месяца. В дальнейшем Сергей будет ее вести самостоятельно. К нему в эфир будут приходить разные интересные люди, с которыми он будет вести экспертный диалог на актуальные экологические темы.

Сегодня же речь пойдет о том, что конкретно делает Сергей Елизаров как эксперт в вопросах экологии повседневной жизни, какие проекты он в настоящее время реализует и как они помогают сделать нашу жизнь более правильной и экологичной.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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