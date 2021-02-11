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Новый проект «Эхо Москвы» в Пскове - «Хайпожоры»

12.02.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня, 12 февраля, в прямом эфире радиостанции выходит программа «Хайпожоры», в ходе которой речь пойдет о самых горячих темах и скандалах, разгорающихся во всех социальных сетях.

Каждую пятницу пара ведущих Сергей Васильев и Ксения Журавкова, которых еженедельно будут сменять Константин Калиниченко и Алина Чернова, будут обсуждать самые «жирные» темы псковского интернета. Посмотрим, какой резонанс они вызывают и в каких соцсетях, кто из крупных политиков и общественников опростоволосился в инстаграме, а чьи кости особенно тщательно перемывали в Фейсбуке.

Темы первого выпуска «Хайпожоров»:

  • Псковичка извинилась перед полицией за видео в «ТикТок»
  • Виноваты ли соцсети и СМИ в драке подростков в Дно?
  • Почему мангал губернатора псковички считают очень романтичным?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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