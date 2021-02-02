«Беседка»: Сергей Калинин о психологии протеста

Гость студии — псковский психолог Сергей Калинин. Ключевая тема беседы — психология протеста. В частности, он выскажет мнение по поводу того, как выстраивать воспитательную работу с подрастающим поколением в свете участия студентов и старшеклассников в несанкционированных акциях. Также ведущая Надежда Назаренко поговорит с гостем о том, как люди переживают затянувшийся коронакризис.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»