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«Беседка»: Сергей Калинин о психологии протеста

03.02.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии — псковский психолог Сергей Калинин. Ключевая тема беседы — психология протеста. В частности, он выскажет мнение по поводу того, как выстраивать воспитательную работу с подрастающим поколением в свете участия студентов и старшеклассников в несанкционированных акциях. Также ведущая Надежда Назаренко поговорит с гостем о том, как люди переживают затянувшийся коронакризис.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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