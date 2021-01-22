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«Беседка»: О массовой вакцинации псковичей от коронавируса

25.01.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – заместитель начальника отдела проектной деятельности и информационной политики комитета по здравоохранению Псковской области Мария Лукшайтис. Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ней о массовой вакцинации населения регион от коронавирусной инфекции. В каком объеме вакцина поступила в Псковскую область? Где сегодня можно сделать прививку? Есть ли жалобы от населения на порядок записи и вакцинации? Получит ли привитый «ковид-паспорт» или иной документ, подтверждающий факт прививки?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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