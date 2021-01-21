«Беседка»: Замглавы Пскова Сергей Гаврилов о депутатском контроле

Гость студии – заместитель главы города Пскова, председатель комитета по благоустройству и ЖКХ Псковской городской Думы, депутат по округу №4 Сергей Гаврилов. Он расскажет о своей депутатской деятельности, о том, как складывается взаимодействие гордумы с администрацией Пскова и как осуществляется депутатский контроль за работой исполнительной власти,муниципальных предприятий и подрядчиков, выполняющих муниципальные контракты.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»