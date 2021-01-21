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«Беседка»: Замглавы Пскова Сергей Гаврилов о депутатском контроле

22.01.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – заместитель главы города Пскова, председатель комитета по благоустройству и ЖКХ Псковской городской Думы, депутат по округу №4 Сергей Гаврилов. Он расскажет о своей депутатской деятельности, о том, как складывается взаимодействие гордумы с администрацией Пскова и как осуществляется депутатский контроль за работой исполнительной власти,муниципальных предприятий и подрядчиков, выполняющих муниципальные контракты.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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