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«Беседка»: Дмитрий Месхиев о новой жизни псковского театра

21.01.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. 

Ведущий Александр Донецкий поговорит с ним о переменах, произошедших в жизни театра с 1 января нового года. Напомним, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра). Также ему возвращено историческое название - Народный дом им. А. С. Пушкина.

Что это означает для псковского региона и какие изменения произойдут в самом театре? Каковы планы Псковского драмтеатра на новый сезон? Легко ли возвращать в зал зрителя после вынужденного перерыва из-за коронавируса?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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