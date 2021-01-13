«Беседка»: Омбудсмен Наталия Соколова о проблемах детей в период пандемии

В гостях у ведущей Надежды Назаренко — уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Как 2020 коронавирусный год сказался на ее работе и как повлиял на жизнь псковских детей? Как детский омбудсмен оценивает дистанционное обучение? Какие права ребенка чаще нарушаются в современном обществе? Какие задачи ставит перед собой Наталия Соколова на 2021 год?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»