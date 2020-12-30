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«Беседка»: регент хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

31.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В рамках информационного взаимодействия с Псковской епархией мы продолжаем серию программ, посвященных псковскому священству и интересным епархиальным проектам. Сегодня в гостях - диакон Александр Амерханов, регент хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Ведет эфир Любовь Кузнецова. 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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