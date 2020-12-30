«Беседка»: регент хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

В рамках информационного взаимодействия с Псковской епархией мы продолжаем серию программ, посвященных псковскому священству и интересным епархиальным проектам. Сегодня в гостях - диакон Александр Амерханов, регент хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Ведет эфир Любовь Кузнецова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»