30.12.2020 14:00 «Эхономика»: Директор филиала МТС о мобильной связи в Псковской области и новых трендах
«Беседка»: регент хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
31.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В рамках информационного взаимодействия с Псковской епархией мы продолжаем серию программ, посвященных псковскому священству и интересным епархиальным проектам. Сегодня в гостях - диакон Александр Амерханов, регент хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Ведет эфир Любовь Кузнецова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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