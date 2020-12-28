«Беседка»: О работе отдела по церковной благотворительности и социальному служению

Сегодня в рамках информационного сотрудничества с Псковской епархией в гостях протоиерей – руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма Василия на Горке Андрей Большанин. Ведет эфир Любовь Кузнецова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»