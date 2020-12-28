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«Беседка»: О работе отдела по церковной благотворительности и социальному служению

29.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в рамках информационного сотрудничества с Псковской епархией в гостях протоиерей  – руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма Василия на Горке Андрей Большанин. Ведет эфир Любовь Кузнецова. 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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