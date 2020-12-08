07.12.2020 14:00 «Постскриптум»: Об окончании электорального цикла 2020 и ситуации в псковском здравоохранении
«Беседка»: Святослав Колинко о развитии сферы ЖКХ Псковского района
09.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, курирующий сферу ЖКХ. Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ним о ситуации в сфере ЖКХ Псковского района.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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