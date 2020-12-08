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«Беседка»: Святослав Колинко о развитии сферы ЖКХ Псковского района

09.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, курирующий сферу ЖКХ. Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ним о ситуации в сфере ЖКХ Псковского района.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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