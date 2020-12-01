«В фокусе»: о профилактике дорожно-транспортных происшествий в Псковской области

Дорожно-транспортные происшествия в России – довольно частое явление. Ежегодно происходят сотни аварий, в которых, гибнут и получают травмы взрослые и дети. Безусловно, безопасность на дорогах является крайне серьёзной проблемой, как в нашем регионе, там и в целом по стране. Именно поэтому, как отмечают эксперты, так важно уделять внимание профилактике ДТП, улучшать качество дорожно-уличной сети и заниматься повышением дорожной грамотности населения, как водителей таки пешеходов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»