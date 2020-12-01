www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
4 ноября 28 октября Телефон 30 октября 10 ноября 10 ноября 14 октября 27 октября 11 ноября 10 ноября 28 октября 11 ноября 2 ноября 3 ноября 5 ноября 12 ноября

«В фокусе»: о профилактике дорожно-транспортных происшествий в Псковской области

02.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Дорожно-транспортные происшествия в России – довольно частое явление. Ежегодно происходят сотни аварий, в которых, гибнут и получают травмы взрослые и дети. Безусловно, безопасность на дорогах является крайне серьёзной проблемой, как в нашем регионе, там и в целом по стране. Именно поэтому, как отмечают эксперты, так важно уделять внимание профилактике ДТП, улучшать качество дорожно-уличной сети и заниматься повышением дорожной грамотности населения, как водителей таки пешеходов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты