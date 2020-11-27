«Беседка»: Духовная жизнь и безопасность дорожного движения

В гостях – настоятель храма Успения с Пароменья, член Общественного совета УМВД России по псковской области отец Алексей Воронюк. Тема беседы: «Духовная жизнь и безопасность дорожного движения». Ведет эфир Любовь Кузнецова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»