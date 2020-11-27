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«Беседка»: Духовная жизнь и безопасность дорожного движения

30.11.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях  – настоятель храма Успения с Пароменья, член Общественного совета УМВД России по псковской области отец Алексей Воронюк. Тема беседы: «Духовная жизнь и безопасность дорожного движения». Ведет эфир Любовь Кузнецова. 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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