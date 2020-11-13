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«Беседка»: о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школах

16.11.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях - педагог дополнительного образования Псковского лицея №8 Евграф Николаев. Ведущий Тахир Ташпулатов обсуждаем с ним вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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