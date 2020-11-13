13.11.2020 14:00 «Собственной персоной»: Дмитрий Месхиев о будущем Псковского драмтеатра и победе в «Золотой маске»
«Беседка»: о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школах
16.11.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях - педагог дополнительного образования Псковского лицея №8 Евграф Николаев. Ведущий Тахир Ташпулатов обсуждаем с ним вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати