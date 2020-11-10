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«Беседка»: Об штрафах за нарушение ПДД
11.11.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях - инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Псковской области Алексей Большаков. В программе речь идет о штрафах за нарушение правил дорожного движения, а также об ответственности за их неуплату. Ведет эфир Тахир Ташпулатов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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