«Беседка»: Об штрафах за нарушение ПДД

В гостях - инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Псковской области Алексей Большаков. В программе речь идет о штрафах за нарушение правил дорожного движения, а также об ответственности за их неуплату. Ведет эфир Тахир Ташпулатов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»