«Беседка»: о состояние памятников культуры Псковской епархии

Гость студии — насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, древлехранитель Псковской епархии, монах Антоний (Воеводин). Разговор в программе идет про состояние памятников культуры, находящихся в ведении Псковской епархии РПЦ, про перспективы их реставрации. В частности, речь пойдет о неотложных работах в Псково-Печерском, Мирожском, Снятогорском и Святогорском монастырях, на колокольне Троицкого собора. Также гость студии расскажет о том. как идет исследование и создание проекта реставрации Троицкого собора и церкви Богоматери Одигитрии.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»