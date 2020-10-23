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«Беседка»: о состояние памятников культуры Псковской епархии

26.10.2020 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии — насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, древлехранитель Псковской епархии, монах Антоний (Воеводин). Разговор в программе идет про состояние памятников культуры, находящихся в ведении Псковской епархии РПЦ, про перспективы их реставрации. В частности, речь пойдет о неотложных работах в Псково-Печерском, Мирожском, Снятогорском и Святогорском монастырях, на колокольне Троицкого собора. Также гость студии расскажет о том. как идет исследование и создание проекта реставрации Троицкого собора и церкви Богоматери Одигитрии.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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