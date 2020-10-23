«Беседка»: об основных местах концентрации ДТП в регионе

Гость студии - начальник отдела организационно-аналитической работы и подготовки оперативной информации, пропаганды безопасности дорожного движения, исполнения административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД по Псковской области Елена Павлова. В программе речь идет об основных местах концентрации ДТП в регионе и причинах аварий.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»