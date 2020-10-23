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«Беседка»: об основных местах концентрации ДТП в регионе

26.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - начальник отдела организационно-аналитической работы и подготовки оперативной информации, пропаганды безопасности дорожного движения, исполнения административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД по Псковской области Елена Павлова. В программе речь идет об основных местах концентрации ДТП в регионе и причинах аварий. 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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