«Беседка»: об основных местах концентрации ДТП в регионе
26.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - начальник отдела организационно-аналитической работы и подготовки оперативной информации, пропаганды безопасности дорожного движения, исполнения административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД по Псковской области Елена Павлова. В программе речь идет об основных местах концентрации ДТП в регионе и причинах аварий.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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