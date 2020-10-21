«Беседка»: О соблюдении «коронавирусных» ограничениях

Гость студии - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Программа выходит в рамках проекта «Школа здоровья». Речь пойдет о ситуации с коронавирусом в псковском регионе и о действующих ограничительных мерах. Таже гость студии расскажет, о профилактике COVID-19.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»