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«Беседка»: О соблюдении «коронавирусных» ограничениях

22.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Программа выходит в рамках проекта «Школа здоровья». Речь пойдет о ситуации с коронавирусом в псковском регионе и о действующих ограничительных мерах. Таже гость студии расскажет, о профилактике COVID-19.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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