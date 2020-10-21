21.10.2020 12:00 «Беседка»: начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт о профилактике ДТП в плохую погоду
«Беседка»: О соблюдении «коронавирусных» ограничениях
22.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Программа выходит в рамках проекта «Школа здоровья». Речь пойдет о ситуации с коронавирусом в псковском регионе и о действующих ограничительных мерах. Таже гость студии расскажет, о профилактике COVID-19.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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